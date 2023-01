Desde Hace dos Años no se Aplica la Vacuna Adicional Contra la Poliomelitis y el Tetanos

* Ahora se Incluye en la Hexavalente: Distrito de Salud VII.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero del 2023.- La vacuna adicional contra la poliomielitis que se aplicó vía oral a menores de edad durante muchos años en México, ha desaparecido, confirmó Elvia Martínez Bautista, responsable del Área de Vacunación del Distrito de Salud No VII, con sede en la localidad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, precisó que, en lugar de eso, ahora viene incluida en la hexavalente que se aplica en cuatro ocasiones: a los 2, 4, 6, y 18 meses de edad.

Es decir, todo niño menor de cinco años de edad debe de contar con cuatro dosis de una vacuna contra seis enfermedades: Difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, influenza y poliomielitis, «la cual tenemos en existencia y no ha habido desabasto».

Con eso dejó en claro que, al menos con lo que ocurre con el reactivo para hacer frente a la polio ya no hay adicionales, porque viene incluida en la hexavalente para menores de cinco años de edad.

En los casos en que los niños no han recibido esas cuatro dosis desde que nacen hasta el año y medio, que aún hay tiempo para hacerlo antes de que cumplan los cinco, «porque es una etapa vulnerable para padecer ese tipo de enfermedades y por eso tenemos que protegerlos».

Según su versión, hay un impacto positivo el aplicar esas vacunas, «porque los va a proteger de enfermedades que todavía estamos padeciendo. Los niños pueden contraerlas, pero recuperarse».

En el caso de la polio, aclaró, no se ha tenido ningún caso en estos últimos años en México y que por eso es importante también que los niños reciban la dosis. Después de esas cuatro tomas ya no requeriría ninguna más para esa enfermedad en el resto de su vida.

Este día comenzó a redistribuirse ese biológico en los centros de salud de los municipios de la frontera sur de Chiapas, con la finalidad de que se mantengan garantizadas las dosis suficientes.

La funcionaria confirmó -además- que hay un desabasto de la vacuna contra el tétanos desde hace dos años, pero que la buena noticia es que se ha anunciado que ya habrá en existencia en los próximos días para la población en general, que así lo demanda o que le haga falta alguna dosis, «porque todavía tenemos circulando el virus del tétanos aquí en nuestra región». EL ORBE / JC