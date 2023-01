Esperan Dictamen Para Retorno a Clases Tras Ataque de Abejas a 200 Alumnos

*En Escuela Primaria de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero del 2023.- Luego de que el martes un nido de abejas atacó a más de 200 alumnos y a algunos docentes de la Escuela Primaria “Teófilo Acebo”, ubicada en la 25ª Oriente y 3ª Avenida Norte, de esta Ciudad, ahora se espera dictamen de Protección Civil para el retorno a clases en ese lugar.

Durante los lamentables hechos hubo la necesidad de solicitar la intervención de grupos de rescate y emergencias, para la atención médica de los agredidos.

Sin embargo, luego de que el Cuerpo de Bomberos participó en la dispersión de los insectos y dejaron libre de ese peligro a la institución, tanto de parte de los maestros como de los estudiantes hay temor en el regreso a las aulas, y ahora no se les quiere exponer a otro infortunado incidente de ese tipo.

Domingo de Jesús Recinos Martínez, maestro de grupo de esa institución educativa, dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, que la mañana de este jueves, los bomberos realizaron un recorrido por todas las instalaciones de la escuela, con el propósito de verificar que no hubiera quedado nada de las abejas en los árboles cercanos y que pudiera constituir un riesgo.

La idea general es no regresar a la escuela hasta que se hayan dispersado totalmente, y no quede algún indicio de otro siniestro.

Ahora se requiere la poda de árboles grandes, reconoció, así como verificar de manera constante que no aniden en ese lugar más abejas africanizadas, por el alto riesgo que generan.

De igual forma, que se han acercado varios profesionales que conocen la actividad de esos animales, con el fin de orientarlos sobre qué hacer en caso de su presencia. EL ORBE / Nelson Bautista