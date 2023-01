Encarecimiento de los Útiles Escolares Representa Duro Golpe a la Economía de los Padres de Familia

*Ante el Reinicio del Ciclo Escolar.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero del 2023.- La severa inflación que vivieron los mexicanos durante el 2022 aún no termina. Apenas ha iniciado el año y con ellos el retorno al ciclo escolar, pero el sector de papelerías ya confirmó un 10 por ciento de aumentos en los precios de los artículos escolares para este mismo mes de enero.

«La «cuesta de enero” es muy difícil, afecta a todos en general y ésta vez no es la excepción, pero también se espera que muy pronto haya más movimiento y empiece a fluir el dinero», dijo, Carlos Martínez Bezares, gerente de una papelería ubicada en el centro de la Ciudad.

Al ser entrevistado por Periódico EL ORBE, aseguró que después de los problemas vividos durante los dos primeros años de la pandemia, ese periodo fue muy difícil pero consideran que cerraron el 2022 más o menos bien en términos generales, con la esperanza de que mejore la situación y se reactive el comercio.

Dio a conocer, además, que en las listas que están enviando los proveedores ya se evidencian alzas casi en todos los productos de hasta un 10 por ciento, lo que considera va a provocar que también a la hora de vender tengan que ajustar sus precios al público.

Este aumento es adicional a los otros 25 por ciento que ya habían subido esos productos en el último trimestre del año, tal y como lo dio a conocer oportunamente el mismo Martínez.

“Sabemos que la situación económica que viven las familias es crítica y por lo tanto tratamos de aguantar lo más que podamos con los anteriores precios, pensando también en no afectar duramente los bolsillos de los consumidores, aunque después podría llegar el momento en que ya no se pueda soportar esta forma de trabajar”, señaló.

Asimismo, que a raíz de la pandemia, algunos productos se escasearon, como las cartulinas, que no saben el motivo por el cual los proveedores no las han estado manejando, además de otros productos que aún no están siendo surtidos. EL ORBE / Nelson Bautista