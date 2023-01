Abandona UNACH Proyecto de Escuela de Medicina Humana en Tapachula

* Abandonado Desde el Sexenio Pasado.

Tapachula, Chiapas; 15 de Enero del 2023.- La obra de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) que estaba siendo construida a un costado del Hospital Regional, al sur de Tapachula, quedo abandonada desde el sexenio pasado y no se ve la menor intención de continuar el proyecto, la cual se supone ya tenía aprobados los recursos para el proyecto, recursos de los que ahora se desconoce a dónde fueron a parar.

Se desconoce si el eterno rector de esa institución educativa, Faustino Natarén Nandayapa, no quiso continuar con ese gran proyecto porque era para el beneficio de Tapachula y los municipios de la región Soconusco, y no de Tuxtla Gutiérrez, o porque la iniciaron sus antecesores.

Lo último que se supo de ese lugar, en junio del 2018, es que estaba por concluirse uno de los edificios, tipo U3C, de tres niveles, con 9 entre ejes y espacios destinados para biblioteca, un centro de cómputo, un laboratorio de medicina virtual, el área de la coordinación de cómputo, otra de gobierno y cubículos de docentes, equivalente a 33 anexos y un costo aproximado de 10 millones de Pesos.

En esas fechas se anunció también la construcción de un segundo edificio del mismo tipo y características que albergaría el taller de cirugía, el laboratorio de cardiología, dos consultorios, un aula magna, dos salas de usos múltiples y cuatro aulas didácticas; equivalentes a 21 anexos, con un costo mayor a los 11 millones.

Los fondos destinados a la construcción de ambos edificios eran provenientes del Programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional), que contempla la mejora de las instalaciones de las instituciones públicas del país, que se encuentra a cargo de los Institutos de la Infraestructura Física Educativa de cada una de las Entidades Federativas y del INIFED.

El médico, Roberto Alejandro García Zenteno, empresario de la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que esa Licenciatura ya tiene varios años que se puso en marcha en el municipio, pero que desde entonces los alumnos toman sus clases en aulas prestadas en la Facultad de Ciencias Químicas.

En torno a las instalaciones que empezaron a construir, lamentó que no se hayan concluido y por lo tanto no se estén utilizando para los fines que fueron programadas, «pero es importante y urgente que los alumnos puedan tener su facultad en un lugar en específico»

Recalcó que en México, y obviamente en Chiapas, hay una gran carencia de médicos, y la contratación de profesionistas de ese tipo, pero de Cuba, es una clara muestra de ello.

Lamentó que esas instalaciones hayan quedado en el abandono, en el que valdría la pena saber qué pasó y seguir con el proyecto lo más pronto posible.

No es el propósito de tener a estudiantes de medicina en un lugar donde es para otra carrera, «y vamos a suponer que están en químicos, tal vez los primeros dos, tres, cuatro semestres puedan estar ahí, pero ya después tienen que estar en su lugar». EL ORBE / JC