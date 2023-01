Se Desploma Venta de Pollo en Mercados de la Región por Crisis Económica y Altos Costos

*Consumidores der Quejan de los Abusos en los Precios

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero del 2023.- «La venta de pollos en los mercados de la entidad se han desplomado totalmente, ya que la gente cada día acude menos a los centros de abastos, debido a la crítica situación económica en que están inmersas las familias de la región, derivada a la falta de empleos y al encarecimiento casi de todos los productos, especialmente los alimentos».

Así lo consideró Elsa Sánchez Aguilar, presidente de la Asociación de Polleras, organismo adherido a la CNOP, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, afirmó que “ni las moscas se paran en los mercados”, provocado por la escasez de recursos en la población y la pérdida del poder adquisitivo.

A eso se debe que ya no se vean a señoras vendiendo pollos en las banquetas de las calles del centro de la Ciudad o aledañas a los mercados, «precisamente porque ya casi nadie compra ese producto», señaló.

Lo mismo sucede con las vendedoras establecidas en los mercados, quienes, si antes llegaban a vender unas 30 aves al día, hoy apenas pueden vender unas diez, o a veces menos, y como eso ya no es negocio, pues prefieren cerrar y abrir únicamente en días de quincena o los sábados y domingos.

Asimismo, alertó en el sentido de que hay poca producción de pollo, debido tal vez al mucho frío que hay en zonas donde se produce ese animal, o bien, puede ser que si hay y lo estén llevando a otras regiones, como es el caso del norte del país, donde hay mayor capital.

Indicó que la venta de ese alimento popular, al menos en Tapachula, ya no es negocio, por lo cual en los locales para su venta están cambiando de giro y vendiendo otras cosas para poder subsistir. EL ORBE / Nelson Bautista