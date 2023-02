Denuncian Tardanzas Para Expedir las Constancias de No Antecedentes Penales

* El Trámite se Extiende Hasta 8 Días y no hay Formatos Suficientes.

Tapachula, Chiapas; 31 de enero del 2023.- Una total falta de respeto al público es lo que está cometiendo las autoridades, ya que por la simple expedición de una carta de no antecedentes penales, los obligan a hacer filas, hasta que finalmente y después de siete a ocho días, puedan ser atendidos.

Lo peor de este asunto no es solamente que los interesados en ese documento tienen que dormir en la banqueta de la oficina de expedición, sino que la persona encargada -según los denunciantes- los trata de manera déspota, con prepotencia, groserías y sin ningún respeto, incluso a mujeres y personas de la tercera edad.

Sobre este asunto y en entrevista con el rotativo EL ORBE, Adi Yaneth Figueroa Espinoza, muy molesta dio a conocer que por esa actitud burocrática, una jovencita que necesitaba el documento para inscribirse en la Marina, ya no pudo hacerlo, ya que la fecha límite expiró y nunca le pudieron dar la carta.

Asimismo, que otro joven viajó desde Tijuana para obtener el documento, ya que no le permitieron que un familiar realizara el proceso, no obstante que llevaba carta poder. Sin embargo, tuvo qué esperar una semana para que pudiera ser atendido.

La denunciante comentó que hay un total burocratismo detrás de la expedición de esos papeles, pues no es posible que habiendo más empleados, solo pongan a una persona para que atienda a ochenta solicitantes en el día.

Puntualizó que también hay otro detalle: que la fila no avanza, porque los empleados argumentan que no tienen formatos suficientes, lo que resulta incómodo porque la gente está ahí, todo el día haciendo fila para que al último les salgan con que no hay formatos. EL ORBE / Nelson Bautista