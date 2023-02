Urge Conclusión del Albergue en el Hospital “Ciudad Salud”

* Beneficiará a los Familiares de Pacientes Hospitalizados.

Tapachula, Chiapas; 06 de Febrero del 2023.- El 28 de noviembre del 2021 fue colocada la primeria piedra de lo que será un albergue temporal para los familiares de los pacientes hospitalizados en el Centro Regional de Alta Especialidad «Ciudad Salud», aunque la obra sigue a medias.

El proyecto inició con las aportaciones altruistas de alcaldes de la región Soconusco, legisladores, empresarios y sociedad civil, aunque los esfuerzos aún no son suficientes para concluir la obra, ubicada a un costado de ese hospital de tercer nivel.

Eunice Salomé Aguilar Ordóñez, del municipio de Tonalá, Chiapas, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ella y otros familiares se encuentran desde hace 12 días a la intemperie en uno de los jardines de ese lugar por un familiar y una amiga, ambos graves, y que en esa espera de la evolución de sus pacientes, tienen que sufrir de infinidad de incomodidades, porque no hay luz ni sanitarios.

, Por eso consideró que ese albergue será de mucha importancia, sobre todo porque la gran mayoría de los que llegan ahí como pacientes o sus familiares, son de escasos recursos económicos.

Reconoció que cuando arribaron no sabían en las condiciones en las que estarían y por ello no iban preparados. Algunas personas se solidaron con ellos y les prestaron sillas, además de colchonetas para dormir en el pasto.

Al hacer un recuento de lo que ha pasado en ese tiempo, indicó que llegan muchas familias de varios puntos del Estado, como los municipios de Reforma, Yajalón, Pichucalco, hasta personas de Oaxaca, en iguales condiciones que todos. En este lapso calculo que arribaron unas 50 para velar por sus familiares, y conforme se van, llegan otras.

Aún cuando desconoce el avance de la obra hasta ahora, sí se de algunas personas trabajando. EL ORBE / JC