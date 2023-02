Crisis Económica Ahoga a los Hogares en México: Prestadores de Servicios

*Debido al Incremento Desmedido en los Preciso de la Canasta Básica.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero del 2023.- La difícil situación económica que se vive no solo en la región sino a nivel nacional, está afectando de manera severa en general, pero sobre todo a los sectores más desprotegidos o vulnerables, quienes ya ni siquiera tienen acceso a los productos de la canasta básica, debido a que se han incrementado los precios de manera permanente y alarmante durante los últimos tres años.

De esa manera lo consideró el prestador de servicios Efraín Chang Mendoza, quien al dar una entrevista al Periódico EL ORBE, aseguró que todos los días los alimentos y otros artículos amanecen en los mercados o en las tiendas con alzas en sus costos, una escalada que ninguna autoridad ha podido detener; al contrario, cada día crece más.

Indicó que, cuando los consumidores van de compras, tienen que andar checando los precios a modo de que prefieren quedarse en algún puesto o tienda donde esté más barato, pues solo de esa manera es que pueden ahorrarse algunos pesos, además de abstenerse de aquellos productos demasiado caros.

Por otro lado, comentó que la inseguridad es otro grave problema que se padece en la región. No hay ningún sitio donde se diga que están a salvo, pues en cualquier parte los asaltos están a la orden del día.

Como ejemplo puso su caso particular. Ahí en el centro de la Ciudad, dentro de su propio local donde tiene el negocio de fotografía, fue asaltado y por defenderse, lo apuñalaron. Asimismo, dijo, en las colonias pasa lo mismo, ya que en su propio domicilio van tres veces que le entran a robar, sin que se sepa nada en cuanto a los responsables.

Hay un protocolo administrativo engorroso para denunciar los delitos, señaló, ya que los funcionarios los hacen perder mucho tiempo, aparte de que les ponen muchas trabas a las víctimas, como son las facturas originales de los artículos que le fueron robados. EL ORBE / Nelson Bautista