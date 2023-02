Denuncian Venta de los Desayunos Escolares en Primaria de Tapachula

*Padres de Familia de Raymundo Enríquez Señalan a Comités y Directores.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero del 2023.- Un grupo de padres de familia tomaron valor y denunciaron que los desayunos escoriares que por ley son gratuitos, están siendo comercializados en escuelas de la localidad y solo para los que pueden pagarlos, no para los pobres.

Aún cuando serán las autoridades judiciales las que determinen quiénes son los responsable de ese delito, se cree que hay involucrados desde Comités, directivos y hasta funcionarios de Gobierno.

Para ejemplo, Karen Zavala Arriaga, madre de familia en la escuela primaria «Cuauhtémoc» en la colonia Raymundo Enríquez, al sur de la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la primera ocasión entregaron unas pequeñas despensas a 20 Pesos y unas lechitas a 10.

En el caso de los botecitos de lácteos llegan en paquetes de 12 piezas, es decir, que las estuvieron vendiendo en 120 Pesos, además de que se quedan con las bolsas de frijol y arroz, supuestamente para «convivios».

De acuerdo a su punto de vista, hay quienes están utilizando los desayunos escolares -que ya los pagó el pueblo de México con sus impuestos-, para hacer un negocio particular.

Se desconoce, además, el destino de los recursos económicos obtenidos por la venta de los desayunos escolares, «porque aquí hay muchas cosas ilícitas que hacen. Hay muchas irregularidades», aunque reconoció que los padres de familia tienen miedo de denunciar ante las autoridades judiciales porque hay represalias en contra de los niños, además de que los directivos tienen conocimiento de la problemática, pero no hacen nada y solo guardan silencio.

Hay miedo en las familias, aseguró, «incluso hubieron varias denuncias que fueron anónimas y no hubo acción de las autoridades, porque los alumnos son los perjudicados, porque atacan a los niños, como el día de ayer que fue atacado mi hijo a consecuencia de que en la junta dije que no iba a apoyar al grupo de desayunos escolares por todas las irregularidades que estaban haciendo, ya que eso es delincuencia».

Temiendo que la situación vaya en aumento y genere desenlaces fuera de la ley o consecuencias para su hijo, asegura que acudió de inmediato a expresar todo al Director, pero que solo se río de manera burlona.

En su caso, indicó que el menor fue a recoger su desayuno y le dijeron que cómo se atrevía a ir por sus alimentos si su mamá era una chismosa, y siguieron en esa postura, hasta hacerlo llorar, una situación de acoso que en otras entidades es severamente penado.

Esa represalia, con la anuencia institucional, también fue expuesta ante los directivos, pero -según la angustiada madre- solo ocasiono más burlas en contra del menor, a quien catalogaron como «loco».

«¿Es decir, es un negocio que tienen entre el comité de desayunos escolares y el mismo Director de la escuela?», se le cuestionó, a lo que contestó “sí, es un negocio, porque los niños pagan para recibir su desayuno y, por aparte, compran las lechitas en 10 pesos».

Además, asegura que los del Comité informaron que hay varios productos que traen los desayunos escolares que no lo comen los alumnos y por eso los apartarían y lo pondrían a la venta.

El Gobierno destina para cada turno de esa escuela alrededor de cien paquetes al día, supuestamente para el mismo número de beneficiarios. EL ORBE / JC