Guardia Nacional Recupera Control Migratorio y Seguridad en Tapachula

*Grupo de Venezolanos Dejaron de Aplicar la “Ley del garrote” Ante la Intervención de los Agentes Federales.

Tapachula, Chiapas; 04 de Mayo del 2023.- Luego de que rotativo EL ORBE llevara a la opinión pública que un grupo de venezolanos había tomado el control migratorio y de seguridad en las inmediaciones del Parque Ecológico, habilitado como oficinas federales para la atención de extranjeros, este jueves la Guardia Nacional (GN) retomó esas responsabilidades.

Por lo mismo, todos aquellos extranjeros que estaban armado con palos con la justificación de poner “orden” a golpes en contra de aquellos que no acataban sus instrucciones, dejaron los garrotes, pero siguieron con el control de las listas para poder entrar a las instalaciones.

Se cree que unas seis mil personas en condición de movilidad se presentaron a solicitar un documento que les permita recorrer el territorio nacional sin ser detenidos, hasta llegar a la frontera norte del país, donde planean pedir asilo en los Estados Unidos.



De los pocos que lograron obtener el codiciado documento, lo presentaron a EL ORBE y ahí se especifica que tiene una vigencia de 45 días para hacer ese recorrido.Eso quiere decir que, al final de ese periodo, pueden ser detenidos y regresados a Tapachula, para iniciar de nuevo el largo proceso.Señalaron que no están entregando Visas Humanitarias de ningún tipo y, aún cuando ahora ya pueden salir de Tapachula después de permanecer varados durante mucho tiempo, su situación migratoria sigue siendo la misma.Ahora el problema se traslada de la frontera sur del país, donde se calcula que unas cinco mil personas están arribando cada día, con o sin papeles.La jornada de éste jueves no fue pacífica, ya que hubo conatos de enfrentamientos, empujones y todo tipo de insultos, pero esta vez no hubo lesionados como lo ocurrido un día antes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello