Reportan Grave Fuga de Agua Potable en Colonias del Sur de Tapachula

*Provoca Escasez del Vital Líquido en las Viviendas.

Tapachula, Chiapas; 04 de Mayo del 2023.-Vecinos de las colonias Indeco Cebadilla y Nuevo Mundo, al suroriente de ésta Ciudad, piden la intervención la dependencia encargada de la distribución del vital liquido para que arreglen una gran fuga de agua que aseguran está afectando a todo ese sector.

De manera coincidente manifestaron Miguel Moreno y Martha Benavides Salas, en voz de los inconformes, quienes al ser entrevistados por rotativo EL ORBE aseguraron que ese problema ya fue reportado cuatro veces, pero que no les resuelve nada positivo.

La fuga está en la Calle Eje Poniente y el agua escurre hasta la entrada principal de un Jardín de Niños, en la Calle Miguel Hidalgo.

Esa pérdida se encharca frente al Preescolar, lo que afecta a niños y niñas que acuden a la escuela y que corren el riesgo de que sufran enfermedades, señalaron.

Asimismo, dijeron que los comercios ubicados en este sector han visto disminuir sus ventas porque la gente ya no llega a sus negocios porque no pueden ni cruzar la calle de tanta agua que se fuga, la cual después se convierte en lodo.

De igual forma, a raíz de ese problema el vital líquido dejó de llegar con mayor presión a las viviendas y por eso hacen un llamado para que lleguen a repararla. EL ORBE / Nelson Bautista