Pobladores en Cacahoatán Advierten que Enfrentarán Ellos Mismos a la Delincuencia

*Ante el Fracaso de las Autoridades Municipales.

Tapachula, Chiapas; 07 de Mayo del 2023.- Un problema grande es la inseguridad que se vive actualmente en el municipio fronterizo de Cacahoatán, un tema que no ha podido resolver el aún alcalde, Rafael Inchong Juan, quien ha mostrado total incapacidad al frente de la presidencia.

De esa manea lo sostuvo, Francisco Lázaro Tovar Coyoy, dirigente de los maestros y coordinador en esa región, quien dijo que han presentado oportunamente las denuncias a los tres niveles de Gobierno, pero aún no hay respuestas positivas.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, mencionó que desde que asumió el cargo de Presidente Municipal, Inchong Juan ha mostrado falta de seriedad e incapacidad en diversos temas, lo que repercute en múltiples problemas en vialidad, recolección de basura, inseguridad, entre otros.

En tanto que, en el ramo de inseguridad, hay sospechas entre la población sobre posibles complicidades porque no se procede conforme lo marca la ley, por lo que representantes ejidales están proponiendo hacer un frente común para que ellos mismos hagan frente a la delincuencia.

Los ciudadanos ya no tienen confianza en la policía municipal, comentó, por todos los desmanes que han hecho los uniformados, desde robos, asaltos y extorsiones, razón por la cual han decidido ser los ejidatarios quienes procuren la vigilancia como “autodefensas” en cada una de las comunidades rurales.

Asimismo, viendo la inseguridad que hay, pidieron se disponga la vigilancia por parte del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Marina, porque de la Policía Municipal ya no quieren saber nada.

Al ver la incapacidad del Alcalde pedirán su cese y que se instaure un Consejo Municipal, “porque ya no puede con el paquete del ayuntamiento”. EL ORBE / Nelson Bautista