Disminuyen 40% las Transacciones en Casas de Empeño de la Frontera Sur

*Ya no Queda Nada qué Empeñar.

Tapachula, Chiapas; 12 de Mayo del 2023.- Al hacer un abalance de las vacaciones, puentes de descanso largos y festividades, como el reciente Día de las Madres, las casas de empeño en la localidad revelaron que las transacciones disminuyeron hasta en un 40 por ciento.

Marco Antonio López Pérez, valuador de una empresa local de ese giro, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que esta semana estuvieron muy bajas las ventas y los movimientos económicos, “porque, por desgracia, las personas ya no tienen qué empeñar”.

Además, que éste ha sido el peor primer semestre de los últimos años, incluso comparado con los de la pandemia.

La situación económica sigue siendo difícil para las familias, “porque hemos platicado con personas y nos han dicho que está dura la situación y las que vienen a empeñar, solo es para sobrellevar el día o la semana”, dijo.

Aquellos que aún tienen algo que empeñar dejan celulares, herramientas y electrodomésticos, lo que es en la línea electrónica y pantallas, “y hay gente que recupera sus artículos, pero también los que ya no tienen para refrendar y las dejan perder”.

En torno a ello, calculó que alrededor del 80 por ciento de los clientes hace un esfuerzo para recuperar sus cosas y el restante ya no puede.

Puntualizó que a partir del próximo mes se espera un aumento en gastos por las graduaciones, así como por las inscripciones del nuevo ciclo, la compra de útiles, uniformes, zapatos y otros, por lo que se prevé también habrá un alza en las actividades prendarias. EL ORBE / JC