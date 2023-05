Aumentan Denuncias por Violencia en Escuelas de la Región Soconusco

*La mayoría de los Casos Siguen Impunes.

Tapachula, Chiapas; 13 de Mayo del 2023.- “En los últimos días se han incrementado las denuncias de violencia familiar y en otros entornos, especialmente en las escuelas secundarias y preparatorias de Tapachula y municipios aledaños”.

Fue lo que dio a conocer Cecilia Izaguirre, defensora de derechos humanos en la localidad, quien aseguró que llegan a su oficina jóvenes a denunciar que en las escuelas los maestros les dan maltrato o no los dejan ingresar, argumentando cualquier pretexto.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, comentó en el caso de los estudiantes de secundaria, han llegado solos a quejarse; en tanto que los de las preparatorias, incluso acompañados de padres de familia, para denunciar diversos hechos de acoso o de violencia, originando que vayan a las escuelas para reunirse con los maestros, pero que éstos a veces se ponen difíciles.

Citó el caso de una alumna que se quejó a los Derechos Humanos, denunciando que el Director de la escuela no la dejó ingresar debido al corte de cabello que llevaba, además de que la exhibió ante sus compañeros.

Eso es muestra de la poca sensibilidad de algunos docentes, manifestó, sobre todo en cuestiones de identidad y del libre desarrollo de los jóvenes, por lo que se requiere trabajar en este sentido para que no se den estos casos de violencia.

Añadió que se necesita que el magisterio esté debidamente capacitado con relación a los Derechos Humanos, no crea que están muy por encima de los alumnos y por ello los pueden tratar como quieran.

Incluso, apuntó que en algunos casos se ha dado el solapamiento de los Directores hacia los maestros, pues cuando se denuncian estos hechos, se omite cualquier llamada de atención y tampoco hay sanciones, por lo que ya se han elevado las quejas para que no siga la impunidad. EL ORBE / Nelson Bautista