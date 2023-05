Brillan por su Ausencia Operativos Contra Motociclistas en Tapachula

*Muchas Unidades son Utilizadas Para Cometer Delitos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo del 2023.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Costa de Chiapas, consideró que es urgente operativos constantes en contra de motociclistas y vehículos que circulan de manera irregular en la región.

Un caso concreto es la forma en que conducen los motociclistas, quienes no muestran ningún respeto hacia los peatones ni las indicaciones del Reglamento de Tránsito en vigor, dijo José Pascual Necochea Valdez, presidente de ese organismo.

Al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que en el caso de los motociclistas, la observancia por parte de las autoridades viales debe ser mayor, pues han sucedido muchos casos en que se cometen asaltos y hasta homicidios, utilizando las delincuentes esas unidades para huir del lugar de los hechos.

Ante este panorama, manifestó que se ha pedido a las autoridades realicen operativos -como los que se implementan en el resto del Estado- para detectar las anomalías en cuanto a aquellos vehículos que no cumplen con los requisitos, así como también imponer sanciones, sobre todo cuando en una motocicleta van dos, tres y hasta cuatro personas, poniendo en riesgo sus vidas.

Por otro lado, comentó que en Guatemala, por ejemplo, las autoridades advirtieron que los asaltos los cometen individuos que viajan en motocicletas. Por lo tanto, se debe evitar que esto suceda en Tapachula, aplicando la norma de que en una moto solo debe ir una persona.

Es probable, señaló, que -en algunos casos- se preste a actos de corrupción, al aceptar sobornos con tal de no imponer sanciones como lo manda el Reglamento de Tránsito.

Asimismo, también entra en el rubro de la corrupción, cuando el mismo agente impone sanciones a los turistas guatemaltecos, alegando el más mínimo detalle.

Por último, comento que es importante la denuncia ciudadana, porque es la única forma en que se puede conocer dónde hay corrupción, o algún conductor de motocicleta o de cualquier otro vehículo, es un foco rojo porque pone en riesgo la vida de las demás personas o podría ser un delincuente en potencia. EL ORBE / Nelson Bautista