Migrantes Promueven y se Apoderan de la Venta Informal en Tapachula

*Se Inconforman Comerciantes Establecidos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo del 2023.- La venta informal que realizan las personas migrantes en el centro de la Ciudad, perjudica enormemente a los comerciantes establecidos, principalmente a quienes tienen locales en los mercados, ya que han provocado que las ventas bajen.

De esa manera lo estableció Aurora Méndez, comerciante en el mercado “General Sebastián Escobar”, ubicado en el centro de la localidad, quien al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, aseguró que la venta informal de parte de los extranjeros les afecta alrededor de un 30 por ciento.

Esto porque, según comentó, los clientes ya no quieren llegar al centro o a los mercados para evitar la presencia de los migrantes, y porque de manera ambulante ya venden de todo.

Desde su punto de vista la presencia de esas personas en movilidad les perjudica mucho, en virtud de que hay cierto temor entre la sociedad y por eso, prefiere no ir al centro de la ciudad a hacer sus compras, tal como lo hacía anteriormente.

Todos los días los pasillos de los mercados permanecen en silencio, sin presencia de clientes. Y si algunos se animan a ir de compras, ya no llegan hasta los mercados porque en las calles se surten de cualquier producto, precisamente con los migrantes, aunque se mercancía de dudosa procedencia y calidad, señaló.

Recordó que las autoridades reubicaron a los indocumentados a una plaza comercial ubicada en la 12 Norte de la Ciudad, pero días después retornaron a las calles.

Lo que sucede, apuntó, “es que ellos no obedecen, por lo que las autoridades deberían de hacer valer la ley e imponer sanciones porque de lo contrario van a continuar con esa actividad, la cual está prohibida de acuerdo a las normas municipales”.

Manifestó que el perjuicio a los comerciantes establecidos es evidente, ya que tienen que pagar impuestos, luz, agua, y en algunos negocios salarios y rentas. EL ORBE / Nelson Bautista