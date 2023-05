Advierten que el uso de Llantas “Gallito” Pone en Riesgo a Choferes y Pasajeros

*Disminuye 40% la Venta de Neumáticos.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo del 2023.- El uso de llantas usadas en vehículos particulares y del servicio público del transporte, pone en riesgo la vida no solo de los conductores sino también de los pasajeros y de los peatones, porque en muchos casos concluyen en accidentes fatales.

Además, desde noviembre pasado bajaron alrededor de un 40 por ciento las ventas de llantas nuevas en el comercio establecido en general, tal vez por la difícil situación económica que se vive actualmente en México, aunque también porque las familias tienen que cumplir con otros gastos, como la educación de sus hijos.

De esa forma lo considero, Roberto Carlos Moreno, encargado de una empresa local con venta de neumáticos en esta Ciudad, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, aseguró que a consecuencia de todo eso, un buen número de dueños de vehículos prefiere comprar las “gallitos”.

La comercialización de esos artículos usados representa, según su versión, una competencia desleal para los establecimientos formales, pues se venden en las vulcanizadoras sin ningún control de calidad, garantía, vigencia, ni nada a favor de quienes las compran.

Reconoció que, en la mayoría de los casos son más baratas, pero que por eso van implícitos los riesgos, ya que pueden estar muy delgadas, defectuosas, o con algunos agujeros y con ello, fácilmente son motivo de un posible estallido.

Por lo mismo, indicó, siempre será mejor adquirir una llanta nueva, porque no se considera como un gasto sino como una inversión que le puede durar hasta cinco años, mientras con los gallitos se pueden adquirir problemas, “porque -a veces- en tan solo un mes o menos ya no sirven”.

La diferencia de precios entre una usada y una nueva es una de las razones que hacen que el producto tenga una alta demanda en la informalidad, insistió, lo que deja a los negocios que brindan garantías, instalación y uso del neumático con pérdidas importantes. EL ORBE / Nelson Bautista