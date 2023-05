Crisis Económica y Alza en Servicios Agobian al Sector Empresarial

*Sumado al Pago de Impuestos y Salarios.

Tapachula, Chiapas; 16 de Mayo del 2023.- Para el sector empresarial, aparte de tener encima los incrementos a los insumos que requieren en cada giro, los atosiga el incremento de los servicios como el agua potable, luz eléctrica, teléfono, independientemente del pago de impuestos, y salarios a sus empleados.

En el caso de de la hotelería, no solo crecieron sus gastos, sino que también no pueden elevar sus tarifas ya que, por la misma situación económica que se vive en el país, la gente no tiene recursos suficientes como para pagar habitaciones más caras.

Así lo declaró en entrevista con Periódico EL ORBE, Alejandro García Ruiz, socio de la Asociación de Hoteles y Moteles de Tapachula, quien aseguró que las tarifas en la localidad son menores -por ejemplo- a lo que se aplica en San Cristóbal de Las Casas.

Es evidente el golpe que sufren los empresarios, añadió, especialmente en ese ramo, ya que no cuentan con ningún programa de apoyo. Por lo contrario, los que había anteriormente, en la presente administración federal se los han ido quitando.

Por otro lado, consideró que varios de los programas sociales que el Gobierno Federal tiene, en lugar de beneficiar han desincentivado a la clase laboral, por lo que los jóvenes prefieren ir al norte y dejan sin mano de obra calificada a esta ciudad, lo que hace que los empresarios tengan que depender del servicio de los migrantes.

Esta situación de los hoteleros de Tapachula es agobiante, ya que los extranjeros solo están uno, dos o tres meses y luego se van, y los empresarios vuelven a empezar de nuevo, capacitando a nuevos empleados, dijo.

Agregó que hasta el momento no se ha visto que las autoridades hayan implementado un proyecto urbano para atender, como el caso de Tapachula, el incremento poblacional con la llegada de migrantes, que requieren de más servicios: de agua potable, drenaje, luz eléctrica, telefonía, hospedaje, alimentación, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista