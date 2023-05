Inicia la Colecta Nacional de la Cruz Roja Mexicana

*Llaman a Solidarizarse con la Causa.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2023.- Este viernes arrancó la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, con la que se busca obtener los recursos que le permitan a la benemérita seguir sobreviviendo para la ayuda de la población en general.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Consejo Directivo de la delegación en Tapachula, dijo durante el acto protocolario realizado en la ciudad, que en realidad no existe la cultura del apoyo. «Vivimos de las cuotas de recuperación de los servicios que prestamos a la ciudadanía. Aquí no se cobran los servicios, son gratuitos».

Sin embargo, en la infinidad de accidentes cotidianos se mandan a las ambulancias con medicinas, oxígeno, paramédicos y todo para estabilizar a los lesionados, y que todo eso genera gastos muy grandes que nadie quiere cubrir, incluso si requieren de hospitalización, banco de sangre, laboratorio y demás, que también tenemos disponibles.

Para dejar en claro la solidaridad de los sectores productivos, Cámaras, Colegios, Asociaciones civiles, religiosas y otras, apuntó que solo cuatro comercios locales hacen donativos, y que en global sus aportaciones son de alrededor de 200 mil Pesos, que no es suficiente para cubrir gastos de gasolina, servicios a las unidades, electricidad, agua, teléfonos, nóminas, entre otros.

Por eso se ven en la necesidad de salir a las calles a pedir la cooperación de la gente, porque los servicios son para todos en un momento de emergencia.

Dio a conocer que los servicios que prestan se han incrementado, incluyendo las intervenciones quirúrgicas y por lo tanto requieren de una planta auxiliar generadora de electricidad para el uso del quirófano y del banco de sangre, que ya la adquirieron, pero les costó cerca de un millón de Pesos.

De acuerdo a sus cifras, en el último año, tan solo la delegación en Tapachula realizó alrededor de 20 mil servicios, incluyendo consulta médicas y operaciones.

También informó que en los últimos meses se ha incrementado alrededor de un 50 por ciento el número de accidentes en la ciudad relacionados a motociclistas y del transporte público, pero que ahora en época de lluvias, será mucho más

Puntualizó diciendo que «los migrantes siempre son un problema, pero la ayuda humanitaria siempre se las damos, porque viene mucha gente necesitada, que requiere ser auxiliada dentro de nuestras posibilidades».

Tan solo de energía eléctrica, la Cruz Roja de Tapachula paga mensualmente facturas de alrededor de 30 mil Pesos. EL ORBE / JC