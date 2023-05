Maestros de CNTE Realizaron Bloqueo Carretero en la Costa de Chiapas

*Alrededor de las 13:30 Horas Liberaron la Carretera.

*Exigen Atención al Pliego Petitorio en Materia de Salud y Caja de Ahorro.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2023.- Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron este vienes un bloqueo en la carretera Costera del Estado, a la altura del crucero denominado “Cruz de Oro”, a unos 25 kilómetros de Tapachula, debido a que, aseguran, las autoridades no les han resuelto su pliego petitorio desde hace varios años.

Gabriel Díaz Ordóñez, secretario general de organización cinco de la Región Costa Grande, de la CNTE, en la Sección VII, informó que son cuatro temas incumplidos -principalmente- por las instancias de Gobierno.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, dijo que el principal tema es la Caja de Ahorros, ya que el Gobierno no ha derogado el decreto que estableció en el año 2020, y que mantiene a los trabajadores sin que puedan acceder a los créditos a que tienen derecho.



Asimismo, la situación de los maestros que fueron cesados con anterioridad, petición que involucra también a los 33 docentes que estuvieron en el Comité Ejecutivo Seccional anterior, todavía no han sido instalados en sus respectivos centros de trabajo, además de que no han recibido sus salarios y ningún otro apoyo como sus demás compañeros.En el mismo tenor, que los servicios de salud a través de la clínica del ISSSTE en Tapachula son totalmente pésimos, «porque no hay medicamentos, y la infraestructura del edificio ya es obsoleta». Sin embargo, todos los maestros cotizan (les descuentan cada quincena) ese servicio como lo demuestran con sus talones de pago, y no lo reciben como debería de ser.La movilización que hicieron es refrendada por la dirigencia de la Sección VII, sostuvo, porque están trabajando por los derechos laborales, y también porque esa política de oídos sordos es la que ha habido durante cuatro años por parte de las autoridades.Otro de los grandes pendientes en el sexenio es la aclaración del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, en el sexenio pasado. EL ORBE / Nelson Bautista