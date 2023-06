Oficinas Sindicales Convertidas en Cueva de Malvivientes y Ladrones

*Denuncian Habitantes del Fracc. Los Amates.

Tapachula, Chiapas; 30 de Mayo.- Atención a las diferentes autoridades y a quien corresponda, las oficinas de la FSTSE están convertidas en una cueva de ladrones y malvivientes, y no por sus agremiados, sino por las condiciones deplorables en las que se encuentran.

Dichas instalaciones están ubicadas en el Fraccionamiento Los Amates, al suroriente de la Ciudad, las cuales están en completo abandono y es el lugar idóneo donde se esconden los malvivientes y gente que se junta en el lugar para drogarse. A estas instalaciones ya le robaron puertas, ventanas y protecciones.

Estas oficinas son propiedad de la FETSE, de la cual su líder sindical es la señora María Cristina Pérez Gómez, a quien se le ha cuestionado sobre las condiciones de abandono del edificio y argumenta que no tienen recursos para mantenimiento, argumento que no es considerado válido porque es bien sabido que todos los sindicatos subsisten de las aportaciones de sus agremiados.

Ante este hecho vecinos del fraccionamiento Los Amates exhortan a las autoridades correspondientes vea cuál es el verdadero motivo por el cual se encuentra en total abandono este lugar, pues su aspecto es bastante aterrador, incluso los vecinos tienen miedo de pasar por ese lugar; además de los fétidos olores que salen de estas instalaciones abandonadas. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda