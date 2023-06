Detectan Fraudes en Paquetes Turísticos Hacia Cancún y Otras Regiones del País

*Advierten Empresas Establecidas

Tapachula, Chiapas; 03 de Junio del 2023.- Familias que han contratado paquetes turísticos y otros servicios hacia Cancún y otras regiones del país desde la región de la frontera sur de Chiapas, han resultado defraudados, advirtieron empresas establecidas.

Ana Laura Juan, de la agencia de viajes Crucero Tours, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que han tenido la oportunidad de atender a esos clientes defraudados a través de redes sociales.

Según explicó, los clientes de Tapachula y municipios aledaños han acudido a comprar en un lugar establecido, «en donde hay personal asesorado en las políticas y en esas letras chiquitas que luego por prisa en línea, no queremos leer», dijo al revelar que de esa forma se enteran los consumidores que fueron timados.

«Nosotros somos el medio para que ellos puedan hacer una compra segura, eso es lo más importante», detalló al comentar que la oferta de paquetes promocionales en redes sociales es bastante tentador para las personas, «sin embargo, el llamado sería para que no se dejen engañar y sorprender por este tipo de falsas promociones.

«Son falsos esos paquetes y hoteles de las marcas de canales infantiles que están muy famosos ahora en Cancún, Monterrey o a cualquier otro destino, por esa cantidad para una semana nada más con que nos mencionen el monto que los están ofreciendo, ya me huele a fraude», indicó.

También menciono que los consumidores se dejan impresionar por boletos de avión muy bajos, pero cuando ya realizan los pagos se da cuenta que realizan los pagos por aparte de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y otros impuestos.

Pidió a la población que también verifique el compromiso de compra de los boletos o paquetes sean en condiciones establecidas, pues en un momento dado tengan vigencia de uso, incluso no hay reembolso.

«Entonces esas son advertencias que nosotros como agencias de viajes le hacemos a nuestros clientes, que sepan que si van a comprar una tarifa económica, también tiene consecuencias», acotó. EL ORBE / JC