Piden Verificar Constantes Apagones Eléctricos en Colonias de Tapachula

*Consideran Intensas Lluvias Podrían ser las Causas.

Tapachula, Chiapas; 03 de Junio del 2023.- Habitantes de la colonia Juárez, ubicada al norponiente de la ciudad, tienen serios problemas con el suministro de energía eléctrica, ya que constantemente sufren de interrupciones y lo peor es que en ocasiones deben pasar muchas horas para que se restablezca el servicio.

Así lo denuncio Valente de León Velázquez, habitante de ese asentamiento, quien en entrevista con Periódico EL ORBE aseguró que gran parte se debe a que por donde pasan las líneas de conducción hay árboles muy altos, y ahora que ya está la temporada de lluvias, hay muchos vientos y al desprenderse las ramas originan el “apagón”.

Cada vez que se quedan sin energía eléctrica, no es solamente la colonia Juárez la que sufre ese problema, remarcó, sino que también otras siete comunidades tales como San Agustín, 18 de Octubre, Santa Elena, El Rosario, Independencia, Esperanza y Sol Saliente, por lo que el número de afectados es grande.

Señaló que, para evitar estas fallas, indicó que es urgente la poda de los árboles y por eso hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad CFE) para que mandar una cuadrilla y hagan el trabajo de poda.

Por otro lado, denunció que la paraestatal utiliza a empresas particulares para algunas acciones para entregar recibos o cortes de servicios por falta de pagos. Sin embargo, dijo que esta gente no realiza bien su trabajo y busca extorsionar a los consumidores.

No obstante que algunas familias están al corriente de sus pagos, los contratistas los obligan a que les den dinero con cualquier motivo. Ya no se diga cuando el cliente debe, dijo. EL ORBE / Nelson Bautista