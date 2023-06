Exige Magisterio Esclarecer Desfalco Millonario de los Comités Anteriores

*Piden Castigo a Quienes Resulten Responsables.

Tapachula, Chiapas; 09 de junio del 2023.- Las Bases Magisteriales Organizadas de la Sección 40 (bamos 40) investigar a fondo los desfalcos millonarios que aseguran hubo en los comités directivos de los maestros en Chiapas en periodos anteriores para que paguen de manera ejemplar todos aquellos que resulten responsables.

David Guzmán Salas, representante del Bloque Democrático a nivel estatal, y de BAMOS 40, dio a conocer en rueda de prensa que «en ningún momento van a quitar el dedo del renglón, en cuanto a exigir que se esclarezca el fraude que hubo en la caja de ahorro y a las finanzas de los maestros».

Agregó que la denuncia se realizó en tiempo y forma ante las autoridades judiciales, y que por ello en el caso del nuevo comité seccional, tendrá mucho cuidado en cuanto a la rendición de cuentas que tienen que hacer, para lo cual la transparencia será fundamental.

Por otro lado, abordó el tema de la delincuencia que se vive en todo el país, en donde señala que las autoridades deben mantener y salvaguardar los derechos de los maestros estatales y federales, por lo que pidieron se tomen las medidas necesarias para ello.

Recalcó que los docentes que trabajan en las zonas fronterizas son los que más corren riesgos, por lo que han pedido se resguarde sus derechos, así como de los maestros que aparecen en el listado para que no lleguen a esos lugares donde la delincuencia organizada se ha apoderado de las comunidades donde, incluso, han sido desplazados y no pueden llegar a trabajar.

Añadió que las autoridades deben visitar las escuelas, no solo para establecer medidas de seguridad, sino también para conocer las carencias. EL ORBE / Nelson Bautista