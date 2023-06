Se Desploma Venta de Pollo Durante el Primer Semestre de 2023

*Debido a los Altos Precios y Crisis Económica.

Tapachula, Chiapas; 16 de junio del 2023.- La comercialización de pollo durante el primer semestre de este año en Chiapas ha llegado a saldos negativos, porque hay suficiente producto pero nula demanda, y eso ha agudizado la situación de los comerciantes,

De esa manera lo manifestó la presidenta de la Asociación de Vendedoras de Pollo de los mercados de la localidad, Elsa Sánchez Aguilar, quien en entrevista concedida al rotativo EL ORBE aseguró que las bajas ventas se deben a la difícil situación económica que se vive en el país.

En el caso específico de la región, indicó que gran parte de los consumidores, sobre todo de clases vulnerables, dejaron de comprar pollo y otros alimentos, debido a que el dinero ya no les rinde.

Aceptó que las aves están carísimas en el mercado, «porque de por sí, los introductores o proveedores alzaron demasiado los precios, y quizá podrían tener razón, ya que los insumos para la crianza, como el maíz, subieron mucho».

Por eso, recalcó, «las polleras también han tenido que aumentar un poco, lo que ya no da para comprar este producto».

Como ejemplo, reconoció que es inaccesible que un simple hueso, al que le llaman “larguero”, cueste de 35 a 40 pesos, «ya no digamos la pierna o la pechuga, que cuestan más de lo que anteriormente costaba un pollo completo». EL ORBE / Nelson Bautista