Buscan Mujeres Empresarias Consolidar Acuerdos con Países de Centroamérica

*Para el Desarrollo Económico de la Región.

Tapachula, Chiapas; 17 de junio del 2023.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo Tapachula, realiza trabajos de mejora continua con el propósito de lograr el desarrollo económico de la región.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer, Patricia Cárdenas Ruiz, presidente de esa agrupación, quien aseguró que buscan no perder los vínculos con la gente de (Guatemala, El Salvador y Honduras), ya que es importante su participación para llegar a esos objetivos.

Detalló que ya preparan un encuentro a nivel internacional a través de un proyecto en el cual se cuidarán las formalidades y las cuestiones legales, porque de lo contrario no permite alcanzar los objetivos que se han planteado.

En cuanto a la participación del gobierno federal, indicó que ha sido un tanto complicada, ya que le ha “pegado” al sector empresarial el tema electoral, así como la cancelación de muchos programas de apoyo tanto al sector empresarial como al turístico.

Sin embargo, apuntó, que siguen insistiendo, sobre todo porque saben que no se debe perder la sinergia entre este sector y el gobierno federal. “Si ellos no tienen la iniciativa, nosotros sí, porque también sabemos que quien no se mueve, se estanca”.

Por eso insistió en que no pierden de vista la iniciativa para trabajar por el desarrollo económico de la región, porque si lo logran, les da la posibilidad de mantenerse como empresa. EL ORBE / Nelson Bautista