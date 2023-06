Trabajos de Remodelación del Parque Bloquean el Centro de Tapachula Desde Hace Meses

*Comerciantes Recienten las Bajas Ventas.

Tapachula, Chiapas; 19 de junio del 2023.- El Grupo Comercial y Empresarial «Procentro», confirmó éste lunes que Tapachula, la «Capital económica de Chiapas» cayó a sus niveles más bajos en ventas en muchos años, con tan solo un 20 por ciento.

César García Jiménez, presidente de esa agrupación, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que no se vende nada y que al día sólo llegan uno o dos clientes a los cientos de locales comerciales que hay instalados en el primer cuadro de la ciudad.

Consideró que hay varios factores para que la economía en los municipios de la frontera sur de Chiapas esté tan afectada, pero que uno de los principales es la presencia de demasiados migrantes.

«Seguimos con la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), con el tortuguismo y el freno burocrático en contra de los extranjeros que quieren llegar a los Estados Unidos a buscar refugio, pero que los obligan a que se queden varados en esta ciudad», indicó.

Señaló que las soluciones son fáciles y prácticas, pero que se requiere de voluntad para poner y control desde la raíz de los problemas, empezando precisamente con la corrupción que ha crecido.

Además, que México y otros países deberían de consolidar el acuerdo que, desde cada una de sus naciones de origen los aspirantes a migrar cumplan con sus protocolos administrativos para evaluar a los que cumplen con los requisitos y con ello avanzar al siguiente paso.

Eso podría reducir en gran medida los niveles de corrupción migratoria, sobre todo en la expedición de documentos oficiales o permitir que tráileres cargados de extranjeros viajen de manera inhumana por territorio nacional.

La medida, indicó, permitiría que el tránsito de migrantes fuera fluido y no habría justificación alguna para quedarse estancados en la ciudad, menos por muchos meses.

«Pobres personas que pensaron que al llegar a nuestro país, como n cualquier otro en el mundo, iban a realizar sus trámites, pagar sus derechos y salir de inmediato rumbo a la frontera norte para tratar de ingresar a los Estados Unidos, pero no es cierto», recalcó.,

Desde su punto de vista, el gobierno federal, a través del INM, juega demasiado con los derechos de los migrantes al mantenerlos retenidos en Tapachula y engañarlos con una Forma Migratoria Múltiple (FMM) con supuesta vigencia de 45 días, con la que parten confiados en llegar a su destino, pero que en el camino los aseguran y los envían de nuevo a Tapachula.

«Todo eso ocasiona que la economía en la región se desplome, porque la realidad es que los clientes y la propia sociedad tienen miedo de llegar a los lugares en donde se aglomeran los migrantes, quienes deambulan en grupos de hasta 10 personas», puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello