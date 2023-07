Confirman Ganaderos de Chiapas que se ha Reducido la Crianza de Reses

*Alimento ha Aumentado de Precios.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2023.- En virtud de que los granos como el maíz, el sorgo y otras que sirven como alimento para los animales, subieron drásticamente de precio, un 10 por ciento de los ganaderos en Chiapas decidió olvidarse de la engorda y crianza de reses debido a que ya no les trae cuenta.

De esa mana lo manifestó José Andrés Ruiz Romero, tablajero del mercado “Soconusco”, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que como consecuencia de ello, el ganado subió de precio, pero al mismo tiempo se vino abajo la compra de esos animales.

Explicó que, al estar caro el precio, los tablajeros han dejado de comprar en cantidades habituales, porque no pueden elevarle demasiado a la carne y porque caen sus ventas.

La situación económica está difícil para la mayoría de las familias, y para ejemplificó que si un jefe de hogar gana de 200 a 300 Pesos diarios, y si son cinco personas en total, con un kilo de carne a 180 Pesos no les alcanza, además de que prácticamente si hace ese gasto, ya invirtió gran parte de su dinero en una sola comida.

Por ello, insistió, una de las princípiales razones del por qué la gente ha dejado de consumir carne, es que no les alcanza es dinero que ganan, además de realizar otros gastos de orden prioritario.

Por otro lado, comentó que a los tablajeros también les afecta el ganado o las cabezas de res que ingresan de contrabando desde Guatemala a Chiapas, ya que ese producto es vendido mucho más barato con relación a los precios que se manejan en los mercados locales, por ser de dudosa procedencia, calidad y sanidad.

«El problema es que de esas reses que ingresan de suelo guatemalteco a México no se sabe nada de su procedencia. Si lo venden barato, no es nada más porque sea de contrabando, sino podría ser robado y se ignora si está certificado o no, y podría tratarse de animales enfermos», detalló.

Puntualizó que, está tan mal la situación económica que procuran ya no tener empleados en las carnicerías, y son los propios dueños de esos negocios quienes hacen todo el trabajo que se requiere. EL ORBE / Nelson Bautista