Iglesias Cristianas de Chiapas Rechazan Matrimonio Igualitario

*Por Daños a la Familia.

Tapachula, Chiapas; 09 de Julio del 2023.- «El problema no es solo en Chiapas, sino en todo el país y el mundo. Es una agenda que está enfocada en dañar a la familia, porque ahora ya es una ley el matrimonio igualitario, pero la iglesia cristiana, como tal, rechaza categóricamente este concepto».

De esa manera lo estableció Isaac Estrada Becerra, Doctor en Teología y Presidente de la Asociación “Estableciendo familias fuertes”, quien aseguró que dentro de sus objetivos están también el detener todas las iniciativas que, dentro de los Congresos, están gestionando e impulsando con el fin de destruir el concepto de familia.

Al menos 25 iglesias cristianas de los municipios de la frontera sur de Chiapas celebraron desde el 10 de mayo, campañas de oración que tuvieron como finalidad el fortalecimiento del núcleo en los hogares, comentó.

Por eso recalcó que están en contra de querer afectar o cambiar el concepto de familia con el matrimonio igualitario, y adoctrinar a los hijos de los cristianos.

Asimismo, no están de acuerdo con la nueva ley sobre el aborto, en el sentido que desde los 13 años la mujer ya puede hacerlo. E hizo énfasis en que debe haber un motivo primordial por el cual llevarlo a cabo.

De igual forma, tampoco están de acuerdo en darles libertad a los niños de cambiar de nombre y de género sin la autorización de sus padres, porque que asegura que, con esa nueva ley, les están arrebatando la patria potestad.

De igual forma, discrepan que les quiten a los padres de familia la libertad de disciplinar y educar a sus propios hijos.

No están de acuerdo también, en que durante su desarrollo, si aquel niño o niña quieren regresar a su anterior género, por ello tenga que sancionarse a sus señores padres u otras personas que resulten inmiscuidas. EL ORBE / Nelson Bautista