Migrantes Varados han Decidido Quedarse a Vivir en Tapachula

*Colonos se Quejan que Tiran Basura y Generan Violencia.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2023.- Debido a los cambios en las políticas migratorias de los Estados Unidos o porque no han tenido para comprar los documentos que les permita avanzar en territorio nacional, grupos numerosos de migrantes que quedaron varados en la ciudad, han decidido quedarse a vivir en la localidad.

Oliverio Cruz Ramón, habitante de la Colonia Procasa, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que muchos de esos extranjeros ya están rentando casas, e incluso han puesto negocios y encontrado un estilo de vida en esta frontera y se han establecido formalmente.

Para las personas arrendadoras es una situación muy buena, sostuvo, porque con la estancia de los migrantes en la ciudad, están ganando dinero, y si no se van, mejor.

Sin embargo, reconoció que para el resto de los colonos es sumamente molesto compartir su comunidad con ese tipo de personas, «porque hacen basura, ahí la andan tirando en las calles y por donde quieran. No son aseados, no son como uno. A ellos les vale un comino».

Además, que generan conflictos constantes y desorden, «inclusive entre ellos mismos se pelean», según su versión.

De acuerdo a lo que han percibido, no han dejado de llegar migrantes a Tapachula y, por lo contrario, cada vez arriban más y se van esparciendo en colonias populares para quedarse a vivir de manera permanente. EL ORBE / JC