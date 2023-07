Ríos de Tapachula con Altos Niveles de Contaminación, Convertidos por la Población en Drenaje a Cielo Abierto

La población que vive a orillas de los ríos tiran de manera indiscriminada sus desechos, originando un grave foco de infección.

El Ayuntamiento no Hace Nada por Solucionarlo.

*ORGANIZACIONES CALCULAN QUE TODOS LOS DÍAS SE TIRAN ALREDEDOR DE 60 TONELADAS DE BASURA TAN SOLO EN EL “TEXCUYUAPAN”.

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio del 2023.- «Los focos rojos por alta contaminación en ríos de la localidad los hemos visto es la colonia Indeco Cebadilla y El Rinconcito; además de la zona donde se encajona el Coatancito, donde hay una infección muy grande», señaló Maritza Schell Pinot, bióloga representante de la organización «Costas limpias de Chiapas».

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que la situación es que en todas esas colonias hay muchos tricicleros que, en vez de llevar sus residuos a los centros de transbordo, le dan vuelta ahí misma en el río, «y entonces es una exageración de contaminación lo que se encuentra».

Es urgente impulsar políticas públicas de concientización para que los ciudadanos no tiren residuos, calles, avenidas y ríos, «ya que finalmente toda esa basura terminan en las zonas de playa, y por eso es muy importante la prevención y la cultura», señaló.

Asimismo, las sanciones, «porque sucede que en Tapachula no hay quién las aplique para toda la gente que tira basura en las calles. Puedes ver que inclusive que van tirando de manera deliberada a su paso y no hay nadie que de un seguimiento”.

Recordó que en la última brigada de «Costas limpias de Chiapas», se levantaron más de 20 toneladas de residuos, «pero si tú llegas ahorita a ver nuevamente esa área, está completamente contaminada, porque la solución no es recoger los residuos, sino que dejen de llegar».

Asimismo, «al momento es urgente que se ponga atención en los afluentes de Tapachula, como pueden ser el Coatán, el Texcuyuapan y sus brazos, debido a la extrema contaminación que tienen tanto de residuos sólidos, como de líquidos».

Recalcó que investigaciones del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) que el río Texcuyuapan podría estarse tirando hasta 60 toneladas de residuos al día, sin contar el agua negra, gris y otros tipos de contaminantes. EL ORBE / JC