Ayuntamiento de Tapachula Sigue sin Atender Socavón al Sur de la Ciudad

*Los Mismos Vecinos lo han Rellenado con Piedras y Palos Para Evitar Accientes.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2023.- Registros de drenaje ubicados en la 5ª. Privada Sur, ente 14 y 16 Oriente, se hundieron desde hace unos dos meses y ahora son causa de accidentes cuando los vehículos caen en los mismos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo denunciaron Flor de María Vázquez López y Carlos Rodas Arévalo, quienes coincidieron en señalar que en su oportunidad fue hecho del conocimiento de las autoridades del Ayuntamiento este problema, pero no ha habido ninguna respuesta positiva.

Hace como unos quince días, indicaron, llegaron trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), pero solo se dedicaron a rellenar con troncos y piedras los socavones y al otro día ya todo estaba igual con la acción de las lluvias.



Agregaron que varios vehículos han caído en esos hoyancos, pues al llover, la corriente cubre toda la calle y los automovilistas no alcanzan a ver el peligro.En estas fallas mucho tienen que ver también los dueños de una empresa, sostuvieron, ya que los tráileres, a veces de doble remolque, transitan por esas calles cargados de cemento y con el peso, han desbaratado toda la red de drenaje.Mientras, las autoridades municipales se han olvidado por completo de arreglar esas calles, no obstante pudiera decirse que ese sector está casi en el centro de la Ciudad, señalaron.Lo malo, dijeron, es que cada vez que llueve no solo los vehículos están ante la posibilidad de caer en esos hoyos, sino también personas que caminan por la calle, especialmente de la tercera edad, quienes en un momento dado pudieran no advertir el peligro, lo que les causaría serias lesiones. EL ORBE / Nelson Bautista