Hipertensión, Diabetes y Cirrosis Causas de Decesos en Frontera Sur

Tapachula, Chiapas; 18 de Julio del 2023.- La cifra de decesos en la Ciudad, de acuerdo a lo cuantifica de manera particular el Grupo Funerario Imperial, es muy variada, con algunos meses bajos y otros altos. Sin embargo, durante el pasado mes de junio, fue cargado.

Así lo consideró Manuel de Jesús Chacón Gálvez, director general del la empresa, quien señaló que en julio ha sido más tranquilo, pero aun así, los casos son numerosos tomando en cuenta que aparte del tipo de servicio de uso inmediato (emergencias), también cuentan con el de prevención, los cuales se han estado utilizando últimamente.

En entrevista con rotativo EL ORBE, explicó que a través de la Asociación Nacional de Funerarias a la que pertenecen, los buscan mucho para el traslado o repatriación de cuerpos de migrantes, de Estados Unidos hacia Centroamérica.

En cuanto al resto de decesos ocurridos en esta ciudad y que les tocó el servicio, dijo que la mayoría de las causas han sido por enfermedades como hipertensión, diabetes, o por males terminales, como cirrosis, que ha sido frecuente, de acuerdo a los certificados de defunción.

En cuanto a la población migrante, detalló que los decesos de centroamericanos siempre han existido. Sin embargo, actualmente también se han dado casos de cubanos, africanos, haitianos, con un incremento de quizá un cien por ciento, debido a la situación precaria en que viven.

Con relación a los fallecimientos por Covid-19, señaló que en estos últimos seis meses no han atendido nada de eso, pues el último fue en el mes de diciembre del año pasado.

Sí ha habido decesos por neumonía atípica, dijo, pero de acuerdo a los certificados médicos, ahí no se menciona para nada al Covid-19 como causante de esos fallecimientos.

Asimismo, las vacunas que el Gobierno distribuyó entre la población y la aceptación de la cultura de la prevención, disminuyó la proporción, aunque recomendó no bajar la guardia en cuanto a este tema. EL ORBE / Nelson Bautista