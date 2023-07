Aumenta 30% Accidentes Domésticos en la Primera Semana de Vacaciones

*Además del 50% en Carreteras: Grupo SAE

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2023.- Alrededor de un 30 por ciento se incrementaron los accidentes en casa en la frontera sur de Chiapas, tan solo en la primera semana de vacaciones escolares, reveló José Domínguez, segundo comandante del grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) en la localidad.

En entrevista para rotativo EL ORBE, indicó que los menores de edad están jugando o se la pasan corriendo en las viviendas, se caen, golpean o se fracturan.

Por eso, recomendó que cuando estén cocinando las mamás, no dejar el agua hirviendo u otros líquidos y alimentos en el fuego sin su cuidado permanente, además de vigilar que los menores no jueguen con los contactos y otras instalaciones eléctricas, «ya que siempre tratan de andar metiendo objetos y eso puede causar un percance, hasta fatal».

Por lo regular, comentó, siempre han sido este tipo de accidentes que a un niño le sucede en una casa durante las vacaciones, sobre todo en aquellos de entre 5 y 6 años de edad, y por eso las fracturas, zafaduras, luxaciones y problemas similares son comunes.

Tomando como referencia lo ocurrido en años anteriores, reveló que, en periodo de vacaciones escolares se incrementa en la región hasta en un 50 por ciento los percances en las viviendas pero también fuera de ellas, es decir, en calles, carreteras, parques y áreas públicas, además de que muchos no revisan sus vehículos.

En la región, la carretera con mayor número de accidentes en la temporada es la que conduce a Puerto Madero, donde están ocurriendo muchos choques y atropellados.

También mencionó que la Carretera Costera tiene un aumento considerable, pero porque reporta reparaciones constantes y por lo tanto se debe tener mayor cuidado. EL ORBE / JC