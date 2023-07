Decenas de Amas de Casa Toman las Calles de Tapachula en Protesta por Menor Atropellado

*Exigen que el Culpable No sea Liberado.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio del 2023.- Para exigir a las autoridades que haya justicia en el caso de un menor que fue atropellado por una unidad colectiva del servicio de transporte público, los familiares de la víctima y decenas de amas de casa se manifestaron y bloquearon las calles principales del fraccionamiento Vida Mejor y el de Cafetales, al sur de la Ciudad, donde ocurrió el hecho.

Adriana Trujillo Cruz, madre de Alberto, el menor atropellado, indicó a Periódico EL ORBE que solicitan se aplique la ley, pues el supuesto culpable no portaba ni siquiera licencia de manejo en el momento del accidente, por lo que piden que no sea liberado, ya que el joven está grave.



Este caso no debe quedar impune, indicó, muchas situaciones similares han quedado impunes. “Queremos justicia y más que nada, exijo que se haga saber a los de la Coordinación del Autotransporte que no es justo que esa unidad de la ruta Cafetales – Vida Mejor vaya a ser liberada, y esas placas entren a trabajar pronto en otro carro”.Su hijo está hospitalizado, agregó, con fracturas en varias partes del cuerpo y con un diagnóstico preocupante. Por eso la insistencia de que el chofer responsable no sea liberado.Asimismo, aprovechó para pedir a las autoridades que metan en cintura a todos los operadores de las colectivas de esa ruta, ya que «toman las calles como si fueran pistas de carreras, lo que ha dado como resultado que se registren muchos accidentes».De igual forma, comentó que el dueño de la concesión, para nada se ha presentado ante los familiares de la víctima para conocer la problemática. EL ORBE / Nelson Bautista