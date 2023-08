Colapso de Drenajes Afecta a Colonias del Sur de la Ciudad

*Empresas Tiran sus Desechos al Arroyo.

Tapachula, Chiapas; 19 de Agosto del 2023.- Habitantes de comunidades como La Cebadilla 1 y 2, Acaxmán, Palo Seco y Esperancita, así como familias de la zona baja sobre el camino a la comunidad La Pita, al surponiente de la Ciudad, están sufriendo debido a que varias empresas instaladas en el complejo “Tamarindos” tiran sus drenajes ahí, lo cual está generando una grave contaminación.

Jaime García Mecinas, habitante de ese lugar, en entrevista con rotativo EL ORBE, afirmó que en ese complejo están instaladas empresas reconocidas, pero resulta que desde hace algunos meses, se les hizo fácil descargar los drenajes hacia el arroyo pluvial.

Al avanzar hacia el sur, el afluente ya totalmente contaminado, va causando problemas a todas las comunidades ubicadas en la zona, pero no solo a los habitantes, sino también a los animales porque toman agua de ahí mismo, además de los cultivos y otras plantaciones.



Agregó que, en su momento, hicieron un llamado al dueño del lugar, para que dejen de contaminar este arroyo, ya que el fuerte olor a heces fecales los está enfermando, con deterioros en la salud de niños y adultos mayores, principalmente.El problema de contaminación no empieza ahí, ya que a la orilla del Libramiento se ha formado una laguna de aguas negras por el colapso de los drenajes de fraccionamientos y colonias como Casas Geo y Toscana.Pidieron el apoyo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), dijo, cuyo organismo envió a sus representantes y dijeron que empezarían a trabajar desde de inmediato y que en tres días más resolverían el problema, pero no ocurrió.Agregó por último que esperarán unos ocho días, pero si no les resuelven el problema, están decididos a realizar manifestaciones. EL ORBE / Nelson Bautista