Implementa Ejercicio de Salvación Enseñanza a Madres Analfabetas

*Atienden a 32 Niños Locales y Migrantes.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto del 2023.- A pesar de las adversidades en cuanto a la limitación de recursos, en el albergue temporal “Ejército de Salvación”, ubicado en la 5ª. Privada Norte, entre 31 y 33 Oriente, se sigue trabajando en apoyo a hijos de personas mexicanas y migrantes.

Melisa Salas Garibay, teniente oficial directivo de ese lugar, dio a conocer que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) la que les canaliza a los niños hijos de migrantes, y la otra mitad de pequeños que atienden, son mexicanos que viven en los alrededores.

Entrevistada por rotativo EL ORBE, explicó que la Comar únicamente se encarga de canalizarlos, pero no hay ningún apoyo para la operatividad del albergue, pues aparte de sus alimentos, también requieren pañales, ropa y artículos para su aseo personal.

Normalmente, dijo, las mamás migrantes llegan a México sin recursos económicos y, por lo tanto, no pueden aportar ni un solo centavo en la atención de sus hijos en el albergue. Esa es una de las razones de la existencia de este espacio, brindar atención a familias vulnerables.

Por otro lado, comentó que además de la atención a los niños, implementan estrategias de enseñanza a madres de familia, ya que la mayoría de ellas (tanto extranjeras como mexicanas) no saben leer ni escribir, por lo que han tomado esta tarea como parte de lo que ofrecen.

A la fecha están trabajando con 32 niños, añadió, pero que el número podría crecer. El problema, dijo, es la escasez de materiales que utilizan, razón por la cual se dirigen a las instituciones y organismos, así como a la ciudadanía en general, pidiendo su apoyo, pues de otra no se podría brindar el apoyo que actualmente dan a la comunidad.

Detalló que hay organismos que los apoyan con especies, pero también reciben toda clase de artículos los cuales son vendidos al público por medio de bazares, ya que tienen la necesidad de hacer gastos en luz, agua, gas, entre otros. EL ORBE / Nelson Bautista