El Pan y las Tortillas Dejaron de ser Prioridad Para las Familias de la Región: Empresarios

*Debido a los Exagerados Aumentos en sus Precios.

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre del 2023.- Una serie de factores económicos que están afectando de manera severa a todo territorio nacional ha provocado no solo que la inflación siga aumentando, sino también al poder adquisitivo, y con ello, la población está optando por priorizar sus compras y dejar fuera muchas de ellas, incluso alimentos.

Por ejemplo, Concepción López Cueto, empresaria en el ramo de la panadería, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que en este año ha retrocedido la comercialización del pan en cualquiera de sus modalidades por arriba de un 50%, comparado con las cifras que tenía hasta el año pasado.

Y es que, según su versión, en el 2022 tenía una oferta superior a las mil piezas al día y ahora apenas logran canalizar entre cuatrocientas y quinientas.

Sin duda, dijo, «las familias mexicanas han presentado un desgaste económico a partir del mes de febrero a la fecha, y aunque no se vislumbra alguna salida a corto plazo, tenemos la esperanza que a partir del próximo mes se empiece a nivelar de nuevo la situación”.

Entre los factores que consideró han influido en esas fechas para que las familias dejen fuera de su prioridad al pan, la tortilla, incluso la carne de res, están los grandes gastos que se han provocado en estos dos últimos meses por concepto educativo, es decir, clausuras, inscripciones, colegiaturas, uniformes, útiles, libros auxiliares, entre muchos otros.

En el caso de Tapachula, agregó, «la acumulación de que hay demasiada gente y no hay mucho trabajo, la economía es la que está afectando».

Al igual que esta industria otros sectores relacionados con la alimentación también están reportando cifras similares, como el caso de los vendedores de frutas, verduras, legumbres, pollo y carnes rojas. EL ORBE / JC