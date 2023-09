Cumple 14 Años de Estar Cerrado el Museo Regional del Soconusco

* Piezas Arqueológicas de Gran Valor han Sido Llevadas al Extranjero

Tapachula, Chiapas; 1 de Septiembre del 2023.- Se han cumplido 14 años desde que el Museo Regional del Soconusco, ubicado en el centro de esta Ciudad, fue clausurado por las autoridades con la justificación que esas instalaciones necesitaban mantenimiento, pero hasta la fecha sigue clausurado. Durante todo este tiempo muchas piezas han sido saqueadas para llevarlas a otras regiones del país y extranjero.

Israel Ramos Martín, representante de Casa Izapa, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, recalcó que el cierre del Museo también provoca que no exista una promoción turística relacionada a esta zona arqueológica, una de las más importantes del mundo.

«Desconozco qué es lo que ha pasado con las piezas, pero algunas han sido removidas, como el caso de la estela 25, que nos habla justamente de un pasaje del libro del Popol Vuh, y de Hunahpu, no se sabe el destino que tuvieron».

Según su versión, en octubre del año pasado las autoridades dieron a conocer que ya había avances sustanciales para reabrir ese museo, sin embargo, hasta ahora no ha pasado nada.

Ante el silencio y la sumisión de los representantes de los sectores que conforman la sociedad en Tapachula, precisamente en septiembre del año pasado llegaron a Tapachula especialistas para llevarse la Estela No. 25, la cual pesa varias toneladas, y es una de las más reconocidas y valiosas de la colección, para exhibirla en el extranjero.

De acuerdo a algunas versiones oficiales, dejan pura réplica de yeso, y en el caso de la estela 25, iría primero a la Ciudad de México, porque ahí la estaban requiriendo, después seguiría su recorrido en exposiciones del extranjero. El traslado fue con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aunque no se precisó cuántas piezas en total se llevarían, porque empezaron a realizar los embalajes para el traslado.

Como una burla para el pueblo del Soconusco, el Gobierno Federal ordenó que se construyera una réplica para ser colocada en el lugar de la original y ese espacio no quedará vacío. En pocas palabras, dejaron una “pirata” para los chiapanecos.

Se dijo que las piezas en ese lugar, que se calcula eran más de mil 400, están en perfectas condiciones, sobre todo porque no hay ingreso al público en más de una década.



Sin duda alguna, ese museo es de mucha importancia no solo para la gente local, sino también para los visitantes nacionales e internacionales, sobre todo con la llegada de cruceros a Puerto Chiapas. Era uno de los grandes atractivos para visitar a Tapachula y eso siempre causó receló en los políticos del centro del Estado y del país.Cabe recordar que, un misterioso cráneo humano con incrustaciones de oro y jade que, un día repentinamente desapareció de ese lugar y recorrió el mundo entero, y fue exhibido en las principales exposiciones, pero por la protesta de sectores productivos de la frontera sur, esa pieza regresó a su lugar tres años después.Hay, además, una estatuilla de un hombre blanco, barbado y con túnica, que algunos relacionan con la apariencia física de Jesucristo y que, al igual que una piedra con una cruz, representan la posibilidad de una relación entre los mayas y los aztecas, con la historia del cristianismo.La oportunidad de ver esas tres piezas juntas, y muchas otras con una importantísima relevancia cultural, fue la atracción de alrededor de unas 300 personas diariamente en los tiempos en la que estuvo en operaciones ese recinto.Se cree que, en la clausura de ese lugar, en realidad lo que hay es demasiado interés de que gran parte se esas reliquias, principalmente las tres piezas, sean sacadas del Soconusco.Y es que, durante años, al menos en 10 ocasiones las autoridades en turno trataron de concluir un protocolo administrativo para llevarse las piezas, con el argumento de que ese lugar se estaba cayendo en pedazos, aunque ahora sabemos que todo fue falso.Se supone que el famoso cráneo, que ha sido la inspiración para escritores, investigadores y hasta para el cine internacional, permanece cuidadosamente embalado en una especie de sarcófago que lo protege hasta que vuelva a ser exhibido al público, o a lo mejor ya está decorando la casa de algún político. EL ORBE /JC / Ildefonso Ochoa Argüello