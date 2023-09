Pobladores de la Colonia Ojo de Agua Exigen Arreglo de Drenaje

*Llevan Meses Viviendo Entre Aguas Negras.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2023.- Desde hace más de un mes se colapsó un drenaje en la calle principal de la colonia “Ojo de Agua”, ubicado a la entrada del camino hacia Raymundo Enríquez, al surponiente de la Ciudad, el cual está causado serios problemas a quienes habitan en ese lugar y también a los que transitan por esa calle.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Olga Ruiz Rodas, dijo que se ha hecho las denuncias correspondientes a la dependencia encargada, pero hasta el día de hoy no han tenido respuesta positiva para dar solución a este problema.

Este drenaje colapsado, señaló, provoca un problema de salud para los niños, personas de la tercera edad y para quienes pasan por esa calle, además que hace días se cayó ahí una señora, sin embargo, este incidente no pasó a más.

Expreso que se ha reportado a Coapatap, pero no hay para cuándo lo vengan arreglar y este detalle no solo se ve en esta colonia sino de igual manera en otras cercanas.



Estas aguas negras que salen del drenaje, provoca la proliferación del mosco transmisor del Dengue, por eso es importante que la autoridad tome cartas en el asunto.Por ese sector se encuentra una escuela primaria muy cerca, y cada día tienen que pasar los padres de familia con sus hijos por esa calle, que en algunas ocasiones son salpicados por los automovilistas que pasan sin precaución, y los olores son bastante fétidos, que hasta provoca dolor de cabeza, sostuvo.Este problema del drenaje no sólo afecta a los colonos de Ojo de Agua, indicó, sino a los de Unidad y Fuerza, Raymundo Enríquez, Cafetales y Vida Mejor, por eso es necesario que la dependencia encargada se ponga a trabajar y lo resuelva. EL ORBE/Nelson Bautista