Canal de Agua Para Hortalizas Sigue Inservible Desde el Huaracán Stan

*Alimentaba a Zonas Cultivables de Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 25 de Septiembre de 2023.- La captación de agua en el río Coatán, ubicada a la altura del fraccionamiento Infonavit Xochimilco, y que inicialmente sirvió para la generación de energía eléctrica hidráulica, hoy todo eso quedó en el olvido ya que con el paso del huracán Stan, ese canal quedó inservible, sin que las autoridades lo volvieran a reconstruir.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Flor de María Cifuentes Méndez, que vive en la 37 Calle Poniente y 12 Avenida Norte, en la colonia 5 de Febrero, afirmó que ese canal cuando todavía tenía agua, se le denominaba La Toma, y era visitado por mucha gente que iba a bañarse a ese lugar.

Sin embargo, ya todo cambió. Hoy, según explicó, ese lugar solo sirve para que la gente vaya a tirar ahí no solo toda clase de basura, sino hasta animales muertos, lo que hace que, a muchos metros a la redonda, esté totalmente contaminado el ambiente.

En todas las casas vecinas, por donde ella vive y que está a unos pasos de “La Toma”, habitan muchos niños y personas de la tercera edad, dijo, quienes corren alto riesgo de enfermarse por estar inhalando fétidos olores, más cuando los rayos del sol están en todo su esplendor.

Agregó que en ese canal que atraviesa toda la Ciudad, no es más que lo que dio forma al llamado río Coatancito, y debería ser rehabilitado por las autoridades y de ser posible, construir un malecón en sus costados, ya que de esa forma la gente dejaría de tirar basura en ese espacio.

Aprovechó para decir que, así como está el canal, lleno de basura, solo sirve para que los asaltantes hagan de las suyas, pues cualquier ciudadano que pase por ese lugar, sobre todo en horas de la noche, es desvalijado de sus pertenencias, debido a que no hay ninguna vigilancia policíaca.

Asimismo, también las autoridades deberían obligar a algunos propietarios de viviendas que están a la orilla de ese afluente, a que sus drenajes los dirijan a la red y no tiren sus desechos donde se les plazca, porque todo eso también ha dado forma a la grave contaminación.

Finalmente, expresó que ese conducto era utilizado en años anteriores para el riego de hortalizas y de otros tipos de siembra de la región, principalmente para la población de la zona baja. EL ORBE/Nelson Bautista