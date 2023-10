La Práctica del Ajedrez Permite a Niños y Jóvenes Realizar Actividades Lúdicas

*Ver Convocatoria en la Página 25.

Tapachula, Chiapas; 6 de Octubre de 2023.- La práctica del ajedrez no solo refuerza las habilidades cognitivas, sino también permite que los niños y jóvenes participen en actividades lúdicas que desarrollan y hacen crecer el pensamiento.

De esa manera lo estableció Denise López Espinal, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que, por eso, quienes participan en el torneo de ajedrez que organiza esta Casa Editorial, coadyuvan para que crezcan y se superen.

Como ya es del conocimiento público, del 20 al 22 del presente mes se llevará a cabo en el Hotel Cabildo’s de esta Ciudad, en su 36ª edición, el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez» In Memoriam, al que asisten no solo niños y jóvenes de Tapachula, sino también de otros municipios de Chiapas, de otros Estados del país, y de Guatemala.



1 de 2

En este sentido, la reconoció el trabajo de la familia Zamora Cruz por la constancia durante 36 años no es nada común, sino que es la muestra de un trabajo responsable, y más, porque lleva implícita la dedicatoria y el beneficio hacia los menores de edad de la región, que son los verdaderos ganadores de este encuentro deportivo.También en esa escuela programan talleres de ajedrez para darles a las jóvenes opciones de recreación y del desarrollo del pensamiento a través de este llamado “deporte ciencia”, mencionó.Por eso, dijo, realizar este tipo de torneos en la Ciudad, como el de EL ORBE, beneficia a la sociedad en general, porque permite que los jóvenes interesados en aprender a manejar el ajedrez, puedan adquirir experiencia en un evento a donde acude lo mejor del ajedrecismo regional, además de la convivencia entre familias que se provoca.Dijo por último, que esta competencia tiene alto grado de importancia, sobre todo porque con el arribo de jugadores de otras regiones, se produce una derrama económica que favorece al comercio en general, así como a los prestadores de servicios. EL ORBE/Nelson Bautista