Cerca de Dos Mil Migrantes Saldrán en Caravana Desde Tapachula

*Es Necesario una Estrategia Para Regularizar el Tránsito Migratorio

Tapachula, Chiapas; 9 de Octubre del 2023.- Unos dos mil migrantes de diferentes nacionalidades han presentado en las últimas 48 horas sus documentos y una solicitud para participar en una caravana que saldría desde Tapachula hacia el centro o el norte del país.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Irineo Mujica Arzate, director de la organización internacional «Pueblos Sin Frontera», quien desde el fin de semana se encuentra en la localidad buscando que las autoridades migratorias atiendan al éxodo, pero no ha encontrado respuestas positivas.

«La contención de indocumentados en Tapachula es brutal para la comunidad local, porque gran parte de esos extranjeros está durmiendo en las calles, parques y banquetas, y urge que la frontera sur de Chiapas se despresurice, por el bien de todos», indicó.

Lamentó la infinidad de accidentes de unidades de carga y pasaje transportando de manera ilegal a esos grupos numerosos de extranjeros, donde han concluido con fatales consecuencias.

Consideró que al Gobierno de México le sale mucho más caro querer contener a los migrantes, que implementar una estrategia que les permita regularizar su tránsito por territorio nacional, ya que lo único que pretenden es llegar a los Estados Unidos y solicitar allá el asilo, con la esperanza de mejores condiciones de vida.

Dejó en claro que no están en contra de las autoridades federales y, por el contrario, han priorizado el diálogo conjunto para poner en marcha soluciones prácticas que contribuyan a dar solución a la grave problemática migratoria que afecta a la frontera sur de Chiapas.

Aclaró, además, que ningún país centroamericano tiene el mínimo interés de retener a sus paisanos para que no salgan de sus tierras, porque con ello se quitan el problema de darles empleo, educación, sistemas de salud gratuitos, seguridad, alimentación, vivienda, entre otros derechos que demandan.

En lugar de eso, indicó, esos Gobiernos prefieren heredarles los grandes problemas a México y sean sus pobladores los que paguen esos servicios, «pero tampoco tiene la capacidad económica y en infraestructura para hacerlo, es más, no hay ni para invertir en Tapachula».

Los migrantes están entregando copias de sus cédulas de identificación en su solicitud de participación en la caravana, que aún no se define el día y la hora que saldrá de este Ciudad, pero se estima podría ser al finalizar esta semana. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello