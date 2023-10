Falta de Señalamiento en Carretera a Puerto Madero Ocasiona Infinidad de Accidentes

*Automovilistas Exigen Intervención de la SCyT.

Tapachula, Chiapas; 14 de octubre de 2023.- La carretera a Puerto Madero ha sido escenario de muchos accidentes automovilísticos, en virtud de que a las autoridades «se les olvidó» colocar los señalamientos y los pocos que hay no son respetados por los choferes, además de que, a los más antiguos, la maleza los ha invadido y ya no son visibles.

Así lo dio a conocer, Abraham Ruiz Matías, ingeniero especialista en vías de comunicación, quien advirtió que muchos señalamientos en esa carretera no son adecuados.

En entrevista con el rotativo El Orbe, explicó que hay tres tipos de señalamientos: el informativo, el preventivo y el restrictivo. Sin embargo, no siempre son respetados, unas veces por las lluvias que limitan la visibilidad, pero también por la velocidad con que conducen los automovilistas.

Indicó que también existe la imprudencia, ya que, en la proximidad de curvas, la línea central es continua, lo que quiere decir que no se debe rebasar, y sin embargo, lo hacen sin ponerse a pensar que podría aparecer otro vehículo en el carril contrario.

Asimismo, afirmó que existen las vialetas, elementos reflejantes que permiten orientar sobre dónde termina la orilla de la cinta asfáltica, pero resulta que muchos conductores las ignoran o no saben para qué sirven

De igual forma, dijo que la raya central es importante ya que para quienes manejan de noche les ayuda a orientarse para conducir en el carril propio.

Finalmente expresó que las señaléticas igual requieren de su atención es decir deben de estar bien marcadas, para evitar la invasión de carriles en ambos sentidos por los conductores.

Lo peor de todo es que, en el caso de la carretera que lleva al puerto, las autoridades no concluyeron la rehabilitación, porque no colocaron los señalamientos ni pintaron las líneas, quizá porque se trata de Tapachula y no de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán o Palenque. EL ORBE/ Nelson Bautista