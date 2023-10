Ayuntamiento de Tapachula ya “Vendió” Espacios Públicos Para el Día de Muertos

*Población Lamenta que se Fomenta el Ambulantaje.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre del 2023.- Los espacios para la venta de flores, alimentos, cascarones de huevo, refrescos, cohetes, adornos y otros productos durante la celebración del Día de Muertos en los cementerios de la Ciudad, ya fueron otorgados por el Ayuntamiento a quienes pagaron esos derechos, que se cree pudieran ser unos 300.

De esa manera lo informó Jorge Echeverría Cruz, secretario general de los Comerciantes en Pequeño y de la Unión de Trabajadores No Asalariados de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares de Tapachula (CNOP), quien aseguró que en esa celebración del 1 y 2 de Noviembre, esos espacios tienen que darse con tiempo.

En entrevista con e rotativo EL ORBE, afirmó que ya es una tradición en Tapachula que la gente llegue a los cementerios Municipal y Jardín, a visitar los panteones donde están depositados los restos de sus seres queridos, y como también es costumbre, ahí mismo encuentran todos los productos que requieren tanto para adornar los sepulcros como para llevarles presentes a los difuntos.

Esta celebración, añadió, para los comerciantes que acuden a los cementerios de la Ciudad a vender sus productos es una buena ocasión para obtener ganancias, ya que el número de personas que acuden a visitar a sus seres queridos, es alto y eso da oportunidad de que la venta se mueva y deje una buena derrama económica.

Aunque reconoció que no todos los vendedores están debidamente organizados en sindicatos, llegan muchos particulares quienes aprovechan la ocasión, porque saben que es una venta segura durante esos dos días.

Asimismo, señaló, ojalá que todo transcurra en paz y en armonía; y los visitantes de los cementerios guarden cordura, pero también que se respeten los precios.

De igual forma, se espera que los asistentes a los cementerios no sean víctimas de algún contagio y se realice el fumigado de todas las áreas que podrían ser propicias para el nido de insectos, entre ellos el Aedes Aegypti que podría provocar enfermedades como el Dengue, la Chikungunya y el Zika.

Cabe mencionar, a opinión popular, que la avaricia de los servidores públicos que tienen a su cargo el área de Panteones es tal, que ahora han vendido incluso los pasillos y calles interiores, así como otros espacios que, se suponía, sólo era para poder caminar.

De igual forma, se espera que los panteones no los conviertan en cantinitas, como lo están haciendo con toda la Ciudad. EL ORBE / Nelson Bautista