Habitantes de la Colonia “Seminarista” Exigen Alumbrado Público al Ayuntamiento

*Las Lámparas que Instalaron se Descompusieron en una Semana.

Tapachula, Chiapas; 17 de Octubre del 2023.- El Ayuntamiento Municipal de Tapachula cambió algunas lámparas del alumbrado público en la colonia Seminarista, pero el problema fue que una semana después, empezaron a fallar las primeras, las cuales se fueron fundiendo y ni a quién reclamarle.

José Mariano Arévalo Argüello, presidente del Copladem de esa colonia, denunció que conforme pasaron los días, los focos se fueron fundiendo muy rápido, y a la fecha quedaron inservibles, como consecuencia de ello hay una gran oscuridad en ese lugar.

En entrevista concedida a Periódico EL ORBE, comentó que el alumbrado público es muy importante, tanto para quien transita a pie como para los que van en automóvil, pues es esencial para que haya seguridad y no sean víctimas de los delincuentes, quienes aprovechan la oscuridad para cometer sus fechorías.

Con relación a los migrantes varados en esta Ciudad, y pernoctan en el centro, así como en los diversos asentamientos urbanos, dijo que la colonia Seminarista no es la excepción, donde se pueden encontrar centroamericanos, sudamericanos, caribeños y hasta africanos. Y entre ellos puede haber quien gusta de tomar lo ajeno, sobre todo por las necesidades que tienen, en especial de alimentos.

Si el cambio de lámparas lo hizo un contratista, el Ayuntamiento puede fincarle responsabilidades, pues la inversión de más de 126 millones de Pesos no es un juego, porque para eso se supone que hay una garantía, señaló. En consecuencia, todas las luminarias que ya se fundieron deben ser repuestas, no solo en esa colonia, sino en toda el área urbana.

También tienen deficiencias con la red de drenaje y de agua potable, con fugas por todos lados, lo que causa un grave problema de salud para los habitantes de esa sector, indicó, en virtud de que cada vez que se tapan las alcantarillados, las aguas pestilentes se derraman por todas las calles, lo que podría afectar a los niños y a las personas de la tercera edad, que son los más vulnerables, por la contaminación existente.

Asimismo, que también requieren por parte del Ayuntamiento Municipal, que les pavimente alrededor de siete calles, las cuales se han mantenido con adoquinado mixto, pero por el mucho tiempo que llevan con esa fórmula, es lógico que a estas alturas ya nada sirva y se requiere de arreglo urgente.

En el aspecto de seguridad, tienen a la fecha un velador, pero resulta que falta mucho y de esa manera no se garantiza que no puedan haber robos, por lo que exigen a la presidenta Rosa Urbina Castañeda (con licencia, por andar en campaña de proselitismo personal) a que les cambien a la persona que vela unas noches sí y otras no, por una que sea más responsable. EL ORBE / Nelson Bautista