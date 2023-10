Tapachultecos No Aprovechan la Campaña de Vacunación Contra la Influenza.

*Aplican Dosis en Clínicas del IMSS y Sendero Peatonal.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre de 2023.- Con motivo de la proximidad de la temporada invernal 2023-2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó una campaña de vacunación contra la Influenza, la cual se aplica de manera gratuita, desde el pasado 16 del presente mes.

En el Sendero Peatonal de Tapachula, así como en las propias instalaciones de la clínica 1 y 11 del IMSS, hay un módulo de vacunación, en donde se atiende a la población en general, incluyendo a personas migrantes, desde los 6 meses de edad en adelante.

Darinka Díaz, perteneciente a la Unidad Médica Familiar N.1 del IMSS, dijo que están atendiendo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, sean derechohabientes o no. La meta es aplicar unas 100 dosis, pero lamentablemente, en el primer día solo aplicaron 70.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, explicó que la vacuna es importante, pues previene enfermedades respiratorias como la tos, gripe, asma, entre otras. Se aplica prioritariamente a personas con problemas de diabetes, hipertensas, mujeres embarazadas, por el alto riesgo que representan.

Se intensificará la promoción de esta vacuna, dijo, ya que han advertido poco ánimo de las personas a vacunarse, se rehúsan no obstante ser gratuita y está a la mano la aplicación, ahí en el Sendero Peatonal, en el mero centro de la Ciudad de Tapachula.

Insistió que por el cambio de clima en esta temporada invernal, es necesario estar prevenido contra las enfermedades de las vías respiratorias. La vacuna contra la Influenza es la indicada para evitar estos males.

El plan es vacunar contra la Influenza a toda la población en general, cuenten o no con seguro social, sostuvo, pero la respuesta no ha sido tan favorable de parte de los ciudadanos tapachultecos. EL ORBE/Nelson Bautista