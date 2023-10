Piden Refugio Temporal Para 20 Mil Migrantes por Llegada de Huracán a Tapachula

Tapachula, Chiapas; 27 de Octubre del 2023.- La organización internacional “Pueblos Sin Fronteras” hizo un llamado este viernes a las autoridades de los tres niveles de gobierno a poner en marcha un refugio temporal para al menos 20 mil migrantes, ante la alta posibilidad de la llegada de un huracán a Tapachula en las primeras horas.

El director de esa agrupación, Irineo Mújica Arzate, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se trata de una emergencia que debe ser atendida desde este sábado, para evitar que ese fenómeno natural se convierta en fatal tragedia para la comunidad migrante y recaiga la responsabilidad en el Gobierno.

De acuerdo al seguimiento meteorológico, una tormenta tropical se encontraba este viernes por la tarde en la Costa de la República de El Salvador y se dirigía hacia Chiapas, pero con una inercia de convertirse en un huracán, y afectaría a los municipios de la frontera sur y la Costa de Chiapas.

Por lo mismo, insistió, es urgente actuar en consecuencia y estar prevenidos para la atención de todas esas personas, porque se encuentran en parques del centro de la Ciudad, calles y otros espacios públicos, es decir, en completo estado de vulnerabilidad.

Pidió también la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, para que asuman de inmediato su responsabilidad, «y no a la mera hora anden todos corriendo para ver qué se puede hacer o fingir que se está haciendo».

Ante ese mismo panorama, señaló que sigue vigente la programación de la caravana programada para salir de Tapachula este lunes, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan, para no exponer a la gente.

De presentarse esas adversidades ambientales, según indicó, lo movilización se programaría para el siguiente día o para el momento que se pueda llevar a cabo, pero no se suspendería. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello