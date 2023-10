Luis Armando Melgar Lanza Cruzada de Adopción de Árboles

* Promueve la Sustentabilidad en el Estado.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre de 2023.- Continuando con el Acuerdo por la Defensa y Protección del Medio Ambiente, que Luis Armando Melgar ha impulsado desde el día uno de su gestión, y a más de una década de trabajo a favor de los recursos naturales en Chiapas, el tapachulteco anunció el lanzamiento de la cruzada más ambiciosa de adopción de árboles.

El compromiso con el medio ambiente en Chiapas ha sido distintivo en la gestión de Melgar, por ello esta cruzada para adoptar un árbol, significa generar conciencia ciudadana y promueve la sustentabilidad en el Estado.

“Debemos seguir cuidando lo que nos da de comer, sin perder de vista que los recursos naturales son el único futuro ambiental y productivo en Chiapas, recordemos que además somos el pulmón de México con uno de los escenarios naturales más imponentes a nivel mundial” puntualizó.

Señaló que estos árboles en adopción son de diversas clases, principalmente frutales, además no sólo será repartirlos; se dará continuidad al proceso de desarrollo de los mismos a través de una red ciudadana que se suma a favor de la protección ambiental.

“Estamos de cara a un proceso de transformación, pero no solo es política, lo ambiental no tiene límites y hoy estamos echando a andar una cruzada histórica en Chiapas.

"Vamos a construir un Estado más verde y próspero, vamos unidos por un Chiapas sustentable y productivo", finalizó.