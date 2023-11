Habitantes de la Colonia Los Reyes Exigen Rehabilitación del Drenaje

*Aguas Negras se Esparcen en las Calles.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre de 2023.- La calle que da acceso a la colonia Los Reyes, al suroriente de la Ciudad de Tapachula, está convertida en vil drenaje ya que presenta una gran laguna de aguas negras, lo cual causa serias molestias a los vecinos.

Galindo Pérez Verdugo, habitante de la comunidad Los Reyes, en entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que ese encharcamiento de aguas negras está causando problemas, no solo a quienes viven por ese rumbo, sino también a los niños y jóvenes estudiantes.

El encharcamiento de aguas apestosas está justamente a espaldas de un Jardín de Niños, dijo, pero también a unos cuantos pasos está el colegio católico “La Paz”, razón por la cual están en riesgo de contraer enfermedades ya que todo el medio ambiente está contaminado.

Agregó que ha informado a las autoridades municipales sobre este problema, e incluso han llegado trabajadores a desazolvar el drenaje, pero resulta que la solución es pasajera, ya que al tercer día ya se volvió a tapar y el daño se vuelve peor.

Agregó que esa calle es muy transitada, sobre todo por los jóvenes ya que muchos de ellos pasan por ahí para ir a la Secundaria Federal 2, a la Preparatoria No. 3, al CBTIS 88 o al Cetis 137. Lamentablemente tienen que pasar por donde está el encharcamiento y la contaminación.

Un problema de esa naturaleza que no es atendido por las autoridades municipales, no es a un pequeño grupo de personas a las que afecta, sino a muchas, pues aparte de Los Reyes, hay habitantes de otras colonias que también pasan por ahí.

Por último, espera que el Ayuntamiento municipal tome unos 10 minutos de su agenda de trabajo y vaya a ese lugar, a cerciorarse y de ser posible que desde ese momento dispongan una atención esmerada para resolver ese problema, porque hasta el momento no les han hecho caso. EL ORBE/Nelson Bautista